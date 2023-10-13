Понад 200 українців чекають на евакуацію із Сектору Гази

17:47 12 жовтня Київ, Україна

Вивезення українців, які опинилися під загрозою обстрілів у Секторі Гази, поки що не розпочалося. Посол України в Ізраїлі каже, що закрито пункт пропуску з Єгиптом. На евакуацію записалося понад 200 людей, цифра зростає щогодини.

Про це посол Євген Корнійчук сказав у ефірі телемарафону.



За його словами, евакуація із Сектору Гази ще не розпочалася, бо єдиний пункт пропуску на Єгипет – Рафах залишається закритим. У той самий час Міністерство закордонних справ Єгипту заявило, що пункт пропуску із Сектору Гази Рафах був відкритий весь час з 7 жовтня, і закликає Ізраїль не бити по ньому, щоб пункт зміг нормально працювати.



Посольство України не може вплинути на роботу пункту пропуску, як і інші посольства нічого не можуть зробити. Ні європейські країни, ні США досі не евакуювали жодного громадянина із Сектору Гази — і навіть співробітників своїх посольств.



За словами Корнійчука, кількість людей, які записалися на евакуацію із Сектору Гази, збільшується щогодини. Вранці 12 жовтня їх було 250. Потім посольство зрозуміло, що не зможемо забрати тих, хто має лише види на постійне проживання в Україні. Евакуюють лише громадян — таких близько 220. Це переважно жінки, які одружилися з палестинцями, які колись навчалися в Україні. Їхні діти набули громадянства України. Зараз посольство працює з жінками та дітьми. Списки передані єгипетській стороні та погоджені.



В Україні все готові до евакуації, каже посол. Співробітники українського посольства в Єгипті готові зустріти людей у будь-який час, перевірити документи, чи потрібно їх оновити.

"Проблема в тому, що йде пінг-понг. Єгиптяни кажуть, що ХАМАС із боку Сектору Гази не пускає, а ХАМАС каже, що єгиптяни не пускають. Де правда, незрозуміло", - сказав Корнійчук.

Держсекретар США Блінкен порушив це питання перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху. Оскільки якщо почнеться ізраїльська наземна операція, про яку поки що не оголошували офіційно, то "жаліти не будуть нікого". Виникне величезний ризик, що іноземні громадяни, зокрема українці, будуть під обстрілами. Вони вже під обстрілами, зазначає Корнійчук.