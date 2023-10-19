Понад 28 тисяч українців внесено до Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти

"Станом на сьогодні у нас близько 28 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин громадян, яких необхідно розшукувати. Є потреба у відборі зразків ДНК, щоб порівнювати цю інформацію з тими запитами, які надходять до експертних установ від сімей осіб, які зникли безвісти”, – зазначив Тимченко.