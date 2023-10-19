Понад 28 тисяч українців внесено до Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти
12:08 19 жовтня Київ, Україна
Заступник голови МВС України Леонід Тимченко повідомив, що до Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, внесено понад 28 тисяч громадян.
"Станом на сьогодні у нас близько 28 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин громадян, яких необхідно розшукувати. Є потреба у відборі зразків ДНК, щоб порівнювати цю інформацію з тими запитами, які надходять до експертних установ від сімей осіб, які зникли безвісти”, – зазначив Тимченко.
За його словами, є проблема з ідентифікацією тіл, що залишаються на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій, а також у тимчасових похованнях.
"Пошукові групи не можуть зайти, забрати тіла та обміняти ті, що є у нас. На жаль, не може бути з агресором та терористом повноцінної співпраці з обміну", – додав заступник міністра.
За міжнародним досвідом, на 30 тисяч зниклих безвісти має бути сформована база з 90 тисяч зразків ДНК. Тобто щонайменше три родичі зниклого безвісти повинні надати свій генетичний зразок для дослідження.
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