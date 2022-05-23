Понад 261 тисяча ФОПів зареєстрували заявки на "карантинну" допомогу

15:25 20 грудня Киев, Украина

Уряд пішов вже не на один крок, щоб полегшити підприємцям вимушений стан простою через карантин. Незважаючи на складний фінансовий стан самого держбюджету, всім ФОПам, які законно вели діяльність, буде виплачена допомога.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вже понад 261 тисяча ФОПів оформили заявки в додатку Дія для отримання фінансової допомоги через карантин.

"З понеділка почався прийом заявок на виплату 8 тисяч гривень допомоги для ФОПів і найманих працівників, діяльність яких може бути припинена в період "карантину зимових канікул" в січні. На сьогодні вже понад 261 тисяча українців успішно оформили заявки через портал і додаток Дія", - сказано в повідомленні.

На цьому тижні Кабмін підтримав продовження терміну прийому заявок до 31 грудня 2020 року, щоб цією програмою змогла скористатися максимальна кількість українців.

Як повідомлялося, українські ФОПи скаржаться, що отримують відмови в наданні фінансової допомоги через карантин. Так, додаток Дія відображає відмову у виплаті, посилаючись на невідповідність КВЕД - класифікацію за видом економічної діяльності.

Також в ДПС заявили про готовність законопроєкту для ФОПів. У документ законодавчі зміни вносилися відповідно до вимог представників бізнесу, які протестують.