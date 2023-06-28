Понад 100 компаній в Україні виробляють дрони - Федоров

08:54 28 червня Київ, Україна

Порівняно з минулим роком на червень 2023 року виробництво безпілотників в Україні за деякими категоріями зросло у десятки, а іноді й у сотні разів. Загалом на ринку працюють понад 100 компаній, які виробляють дрони.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, вже 40 українських безпілотників при цьому пройшли процедуру введення в експлуатацію та отримують державні контракти.

Міністр також зазначив, що на українському ринку зараз відбувається технологічна революція, якій передувало усунення низки обмежень. Зокрема, було введено fast-track для БПЛА, скасовано ПДВ та ввізне мито на комплектувальні для дронів, спрощено допуск для експлуатації тощо.
"Фінансування збільшено, є позитивна динаміка. Але цього недостатньо, нам потрібно ще більше БПЛА. Ми зрозуміємо, що у нас достатньо безпілотників лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року. Виробництво необхідно збільшувати та стимулювати", - додав Федоров.