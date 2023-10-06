Понад 1600 дітей стали жертвами повномасштабної збройної агресії росії

09:31 06 жовтня Київ, Україна

Понад 1634 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 6 жовтня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 505 дітей загинули та понад 1129 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 488, Харківській – 301, Київській – 129, Херсонській – 128, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 72, Луганській – 67.