Понад 1600 дітей постраждали в Україні через російську агресію

10:31 21 вересня Київ, Україна

Понад 1628 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 21 вересня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 504 дитини загинули та понад 1124 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 487, Харківській – 300, Київській – 129, Херсонській – 124, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 71, Луганській – 67.