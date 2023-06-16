Понад 1472 дітей постраждали внаслідок збройної агресії в Україні

09:44 30 травня Київ, Україна

Станом на ранок 30 травня понад 1472 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 483 дитини загинули та щонайменше 989 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними, зазначили в ОГПУ. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 73, Чернігівській – 71, Луганській – 67.