Понад 1376 дітей постраждали в Україні внаслідок війни

14:06 27 січня Київ, Україна

Станом на ранок 27 січня понад 1376 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 459 дітей загинули та щонайменше 917 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними, зазначили в ОГПУ.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 441, Харківській – 270, Київській – 123, Херсонській – 85, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 63.



24 січня в результаті обстрілу військом росії міста Костянтинівка Донецької області отримав поранення 15-річний хлопчик.



Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновано повністю.