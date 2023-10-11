Понад 1300 дітей евакуйовано за кордон для медичної допомоги з початку війни - МОЗ

08:31 11 жовтня Київ, Україна

З моменту початку повномасштабного вторгнення росії, Міністерство охорони здоров'я спільно з Єврокомісією, Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), урядами Польщі та інших країн успішно евакуювало за кордон понад 1300 дітей для отримання медичної допомоги.



Ця інформація була надана Міністерством охорони здоров'я, яке наголосило, що завдяки співпраці вдалося відправити за кордон на лікування та/або реабілітацію майже 4000 українців. Серед них понад 1300 дітей, які страждають від онкологічних захворювань, травм та хронічних захворювань.



МОЗ також підкреслило партнерство із Західноукраїнським спеціалізованим дитячим медичним центром у Львові, завдяки чому вдалося організувати евакуацію українських дітей, які страждають на онкологічні та онкогематологічні захворювання, для лікування в США, Канаді та країнах Європи в рамках програми SAFER Ukraine.