Понад 1258 дітей постраждали в Україні через агресію росії

10:17 09 листопада Київ, Україна

Від агресивних дій російських окупантів в Україні постраждали 1258 дітей. Станом на ранок 9 листопада кількість загиблих дітей не змінилася – 430. Зросла кількість поранених – щонайменше 828.

Про це УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними, додали в ОГПУ.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 421, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.



8 листопада внаслідок обстрілу окупантами м. Краматорськ Донецької області поранено 8-річного хлопчика.



Через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2719 навчальних закладів. 332 з них зруйновано повністю.