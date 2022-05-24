Бійці, поранені в зоні ООС, отримають грошові премії до Дня Незалежності

15:16 20 серпня Київ, Україна

Військовослужбовцям, що отримали поранення в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС), до Дня Незалежності виплатять грошові премії.

Відповідний наказ підписав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сірський, повідомляє Генштаб ЗСУ в п'ятницю, 20 серпня.

«За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, мужність і героїзм, проявлений в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та з нагоди 30-ї річниці незалежності України», - йдеться в документі.

Згідно з наказом, премії будуть нараховані з нагоди 30-ї річниці незалежності України. При цьому розмір грошової виплати залежить від ступеня тяжкості поранення і складе від 2,5 тисячі до 10 тисяч гривень.



Премії виплачуються відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних сил України та наказу Міноборони України Про бюджетну політику Міноборони на 2021.