Бійці ОМБр "Холодний Яр" пройдуть військову підготовку в рамках місії Orbital

05:32 11 листопада Київ, Україна

Провідні інструктори Великобританії, Данії та Канади займуться військовою підготовкою понад 600 українських військових особового складу 93-ьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Навчання буде проходити в рамках операції Orbital і буде містити вісім курсів.



Це курс командирів взводів, розвитку сержантського і старшинського складу, розвитку молодшого сержантського складу, контрснайперський курс, курс розвідки, базова піхотна підготовка, мінна безпека і поглиблений курс тактичної медицини.



До кожного курсу висунуті певні вимоги, згідно з якими відбирали особовий склад. Крім теоретичних і практичних занять, військових чекають бойові стрільби і тактична підготовка з використанням пейнтбольного обладнання.