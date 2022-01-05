Бій Усік- Повєткін може відбутися

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик має всі шанси на перемогу в поєдинку з росіянином Олександром Повєткіним.
Українець займає 2-й рядок рейтингу WBC, поступаючись лише Деонтей Уайлдер, який повинен провести свій наступний бій з чемпіоном організації Тайсоном Ф'юрі.
Поєдинок може пройти за звання обов'язкового претендента на пояс WBC
У Повєткіна також є варіант провести бій-реванш проти Ділліан Уайта. Реванш Повєткін - Уайт можуть провести до кінця цього року.
Нагадаємо, що Повєткін нокаутував Ділліан Уайта, ставши тимчасовим чемпіоном WBC і обов'язковим претендентом на пояс Ф'юрі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі