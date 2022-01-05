Бій Усік- Повєткін може відбутися

08:43 25 серпень Київ, Україна



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Українець займає 2-й рядок рейтингу WBC, поступаючись лише Деонтей Уайлдер, який повинен провести свій наступний бій з чемпіоном організації Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок може пройти за звання обов'язкового претендента на пояс WBC



У Повєткіна також є варіант провести бій-реванш проти Ділліан Уайта. Реванш Повєткін - Уайт можуть провести до кінця цього року. Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик має всі шанси на перемогу в поєдинку з росіянином Олександром Повєткіним.Українець займає 2-й рядок рейтингу WBC, поступаючись лише Деонтей Уайлдер, який повинен провести свій наступний бій з чемпіоном організації Тайсоном Ф'юрі.Поєдинок може пройти за звання обов'язкового претендента на пояс WBCУ Повєткіна також є варіант провести бій-реванш проти Ділліан Уайта. Реванш Повєткін - Уайт можуть провести до кінця цього року.

Нагадаємо, що Повєткін нокаутував Ділліан Уайта, ставши тимчасовим чемпіоном WBC і обов'язковим претендентом на пояс Ф'юрі.