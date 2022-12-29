Бойові дії в Україні зараз зайшли в глухий кут — Буданов

10:04 29 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє керівник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС Керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю прокоментував ситуацію на фронті Про це повідомляє керівник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС

"Ситуація просто зависла. Вона не рухається”.



"Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Так само, як і вони нас.



"Ми дуже чекаємо на нові поставки озброєнь і прибуття досконалішого озброєння".



Після того, як українські війська звільнили Херсон у листопаді, більшість найзапекліших боїв тривали навколо Бахмута на Донеччині.



В інших місцях російські війська, схоже, займають оборону, тоді як зима сповільнила темпи наземних операцій ЗСУ по всій лінії фронту завдовжки 1000 км.





Буданов сказав, що росія "зараз повністю зайшла в глухий кут", зазнаючи дуже значних втрат, і він вважає, що кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Але, додав він, українським силам все ще не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед на багатьох напрямках.



Буданов при цьому заперечує ймовірність наступу з боку білорусі.

"На сьогодні я не бачу жодних ознак підготовки до вторгнення до Києва чи північних районів з боку білорусі", - сказав голова української розвідки.



Нещодавно, за його словами, потяг, завантажений російськими солдатами, зупинився на місці, близькому до білорусько-українського кордону, і повернувся за кілька годин з усіма на борту.