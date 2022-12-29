Бойові дії в Україні зараз зайшли в глухий кут — Буданов

Керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю прокоментував ситуацію на фронті.
Про це повідомляє керівник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС
Про це повідомляє керівник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС
Після того, як українські війська звільнили Херсон у листопаді, більшість найзапекліших боїв тривали навколо Бахмута на Донеччині.
В інших місцях російські війська, схоже, займають оборону, тоді як зима сповільнила темпи наземних операцій ЗСУ по всій лінії фронту завдовжки 1000 км.
Буданов сказав, що росія "зараз повністю зайшла в глухий кут", зазнаючи дуже значних втрат, і він вважає, що кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Але, додав він, українським силам все ще не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед на багатьох напрямках.
Буданов при цьому заперечує ймовірність наступу з боку білорусі.
Нещодавно, за його словами, потяг, завантажений російськими солдатами, зупинився на місці, близькому до білорусько-українського кордону, і повернувся за кілька годин з усіма на борту.
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