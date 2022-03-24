Бойові дії у Чорнобильській зоні провокують лісові пожежі, у повітрі Києва підвищився рівень цезію

08:31 24 березня Київ, Україна

У зоні відчуження внаслідок бойових дій та обстрілів зафіксовано понад 35 пожеж. Наразі більшість із них локалізована, при цьому у київському повітрі вже зафіксовано підвищення рівня цезію.





Про це розповіли в ефірі українського телебачення під час інфомарафону 24 березня.

За попередні два тижні було зафіксовано понад 30 пожеж у зоні відчуження, протягом цього тижня ще п'ять пожеж, повідомив в ефірі в.о. міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець.



Пожежі в зоні відчуження відстежуються цілодобово за супутниковими знімками NASA. Ця територія захоплена російськими військовими, тому рятувальникам не вдалося оперативно підібратися до місць загоряння. Але зараз, за словами в.о. міністра, більшість цих пожеж локалізована, залишаються невеликі зони, де триває горіння.



Поки що погода сприяє нерозповсюдженню пожеж, додав Стрілець, але вже весна, попереду літо, і ситуація може стати загрозливою.

"Хочу сказати, що сто відсотків лісових пожеж, пожеж в екосистемах - це людина, інших факторів не існує. І ДСНС зверталася, і Міністерство охорони навколишнього середовища зверталося [до людей]: хочете щось попалити — ідіть попаліть окупантів, не треба палити екосистеми, не треба палити траву. А те, що ми бачимо в зоні відчуження — це або наслідки бойових дій, або комусь захотілося погратися з вогнем, і вони самі не розуміють, яку загрозу для них, окупантів, це несе", — підкреслив чиновник.

Пожежі у Чорнобильській зоні вже призвели до підвищення концентрації цезію у повітрі у Києві, повідомили у вівторок у Держінспекції ядерного регулювання України. Як пояснив Руслан Стрілець, це підвищення лише відносне, сама концентрація цезію, як і раніше, дуже низька і не загрожує здоров'ю мешканців.