Блокада Маріуполя. У місті залишаються 160 тис. мирних мешканців

13:56 28 березня Київ, Україна

У заблокованому російськими окупантами Маріуполі Донецької області перебуває близько 160 тис. мирних мешканців.

Про це 28 березня в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Вадим Бойченко, повідомляє "Укрінформ".



Бойченко зазначив, що у Маріуполі "неможливо сьогодні жити, бо немає нічого – ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку".



"І це страшно насправді. Те приниження, через яке проходить сьогодні кожен маріуполець ціною цієї російської окупації, це навіть неможливо передати словами", – сказав він.



За словами мера, є надія на повну евакуацію.

"Ми живемо цією надією… Ось зараз, наприклад, стоять 26 автобусів, які мають вирушити до міста Маріуполь з метою евакуації, але немає на сьогодні, на жаль, рішення, щоб вони розпочали свій рух… Під обстрілами наші героїчні водії намагаються дістатися тих точок, де сьогодні можуть бути маріупольці, і вони чекають із надією, що така можливість у них з'явиться. Але не все в наших силах, на жаль, ми перебуваємо сьогодні в руках цих окупантів тут», – наголосив Бойченко.

Він також додав, що Маріуполь сподівається на допомогу міжнародних партнерів України щодо евакуації городян.



Президент Франції Еммануель Макрон 25 березня заявив, що Франція, Греція та Туреччина проведуть "виняткову гуманітарну операцію" для евакуації мешканців Маріуполя.