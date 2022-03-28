Блокада Маріуполя. У місті залишаються 160 тис. мирних мешканців

У заблокованому російськими окупантами Маріуполі Донецької області перебуває близько 160 тис. мирних мешканців.
Про це 28 березня в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Вадим Бойченко, повідомляє "Укрінформ".
Бойченко зазначив, що у Маріуполі "неможливо сьогодні жити, бо немає нічого – ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку".
"І це страшно насправді. Те приниження, через яке проходить сьогодні кожен маріуполець ціною цієї російської окупації, це навіть неможливо передати словами", – сказав він.
За словами мера, є надія на повну евакуацію.
Він також додав, що Маріуполь сподівається на допомогу міжнародних партнерів України щодо евакуації городян.
Президент Франції Еммануель Макрон 25 березня заявив, що Франція, Греція та Туреччина проведуть "виняткову гуманітарну операцію" для евакуації мешканців Маріуполя.
Президент Франції Еммануель Макрон 25 березня заявив, що Франція, Греція та Туреччина проведуть "виняткову гуманітарну операцію" для евакуації мешканців Маріуполя.
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