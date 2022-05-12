Ближче до вечора в Україні очікуються невеликі заморозки і ожеледь

07:58 11 грудня Київ, Україна

Перший зимовий місяць мало чим відрізняється від осінніх. У країні буде хмарно, можливий мокрий сніг з дощем, практично скрізь, крім півдня, спостерігатиметься ожеледиця.



Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.



Синоптики обіцяють хмарну погоду. Вдень у західних та Одеській областях дощ. На решті території без опадів. На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, але вдень на Приазов'ї пориви 15-20 м/с.



Вдень в Україні обіцяють від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На заході та півдні від 1 до 6 градусів вище нуля. На півдні Одеської області повітря прогріється до 7-12 градусів тепла.



У Києві хмарно. Вдень опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2 градуси морозу.