Блекаути цієї зими можливі, проте енергетики готуються швидко відновлювати систему

16:55 12 жовтня Київ, Україна

Міністр енергетики України Герман Галущенко на Київському міжнародному економічному форумі розповів про готовність енергосистеми до зими. Він вважає, що блекаути можливі, якщо росія завдаватиме масованих ударів.

"Якщо будуть масовані удари, які завдадуть суттєвих збитків енергосистемі, можливі блекаути, але ми готуємося максимально швидко відновлювати систему, щоб блекаути були короткочасними", - сказав Галущенко.

Він додав, що енергетики проводять тренування на випадок обстрілів та масових відключень енергії, проте спрогнозувати рівень, масштаб та вплив атак на роботу енергосистеми досить складно. Влада прийматиме рішення ситуативно.

"У нас немає ілюзії, що ворог не атакуватиме енергосистему. І тому зима буде тяжкою. Насамперед не з погляду енергетики, бо система — і генерація, і механізми передачі електроенергії — готова до зими. Реалізовано такі проєкти захисту, яких жодна країна у світі ще не реалізовувала. Ми готуємось до атак", - каже чиновник.

На сьогодні в Україні вистачає потужностей, тож Україна не лише споживає власну електроенергію, а й експортує її — протягом вересня експортували найбільше за 2023 рік. Далі стежитимуть за балансом енергії.