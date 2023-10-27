Благодійні фонди України зібрали 12,5 млрд гривень за 9 місяців

19:28 26 жовтня Київ, Україна

За 9 місяців цього року три найбільші благодійні фонди України зібрали 12,5 млрд гривень . Першість утримує платформа United24.



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"Найбільше донатів у період із січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 - 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів - трохи більше 3 млрд гривень - отримав фонд "Повернися живим", ще близько 1,5 млрд гривень (12%) надійшло до фонду Сергія Притули", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку року найбільше пожертв надійшло для потреб ЗСУ — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу).



У травні цього року платформа United24 розпочала збори з двох нових напрямків — гуманітарного розмінування та потреб освіти та науки. Протягом п'яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень та 76 млн гривень.

Загалом платформа United24 зібрала переважну більшість - дві третини від загальної суми донатів усіх фондів.

Фонд "Повернися живим" у серпні побив своєрідний рекорд - тоді на його рахунки надійшло 0,5 млрд гривень, що є найкращим показником за останні півтора року.

"Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. При цьому 281 млн гривень, або більше половини серпневих донатів, фонд отримав за п'ять днів — з 14 по 18 число. Саме тоді у фонді проходив проєкт "Операція Єдність", в рамках якого збиралися кошти на 10 тисяч FPV-дронів з боєкомплектом. Загалом із травня 2022 року на рахунки цього фонду в середньому надходило 320 млн гривень на місяць", — йдеться у повідомленні.

Фонд Сергія Притули у липні цього року зібрав рекордну суму донатів – майже 243 млн гривень. У фонді зазначають, що це пов'язано із проведенням Мегазбору на закупівлю для Головного управління розвідки Міноборони: 5 комплектів EOS C VTOL. Загалом у середньому на місяць фонд Притули збирає 170 млн гривень.