Благодійні фонди України зібрали 12,5 млрд гривень за 9 місяців

За 9 місяців цього року три найбільші благодійні фонди України зібрали 12,5 млрд гривень. Першість утримує платформа United24.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Зазначається, що з початку року найбільше пожертв надійшло для потреб ЗСУ — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу).
У травні цього року платформа United24 розпочала збори з двох нових напрямків — гуманітарного розмінування та потреб освіти та науки. Протягом п'яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень та 76 млн гривень.
У травні цього року платформа United24 розпочала збори з двох нових напрямків — гуманітарного розмінування та потреб освіти та науки. Протягом п'яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень та 76 млн гривень.
Загалом платформа United24 зібрала переважну більшість - дві третини від загальної суми донатів усіх фондів.
Фонд "Повернися живим" у серпні побив своєрідний рекорд - тоді на його рахунки надійшло 0,5 млрд гривень, що є найкращим показником за останні півтора року.
Фонд Сергія Притули у липні цього року зібрав рекордну суму донатів – майже 243 млн гривень. У фонді зазначають, що це пов'язано із проведенням Мегазбору на закупівлю для Головного управління розвідки Міноборони: 5 комплектів EOS C VTOL. Загалом у середньому на місяць фонд Притули збирає 170 млн гривень.
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