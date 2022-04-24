Благодатний вогонь прибув до України. Його зустріли на кордоні із Польщею

07:51 24 квітня Київ, Україна

Як це відбувається щороку, в Україну з Єрусалиму було доставлено Благодатний вогонь. Першою в Україні його зустріла Волинь. Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.

Вогонь зустріла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким та Волинським Михайлом на кордоні з Польщею.

"Христос Воскрес", – привітав присутніх Михайло, отримавши вогонь.

Далі його у супроводі патрульної поліції доставлять до храмів області, щоб волиняни могли принести до своїх домівок.. Також патрульні з Київської області забрали вогонь далі Україною.

Щороку вогонь доставляють із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі літаком в Україну, проте цього року через війну його привезли в Україну суходолом.

Вогонь, який, на думку багатьох віруючих, є чудовим способом, символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового і вважається святинею.

Нагадаємо, українців попередили про небезпеку відвідання церкви на Великдень. Російські війська можуть обстрілювати церкви під час масових богослужінь, тому українцям порадили якомога дивитися трансляції Літургій з дому.