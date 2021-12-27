Завдяки сучасним насіннєво-селекційним центрам у Держлісагентстві обіцяють висадити 300 млн дерев

07:02 27 грудень Київ, Україна

В Україні запрацював сучасний насіннєво-селекційний центр. Відтепер у Донецькій області вирощуватимуть посадковий матеріал на основі технологій шведської компанії ВСС АВ.



«Завод побудований в рекордний термін - за 8 місяців. На першому етапі лісорозсадковий комплекс вироблятиме більше мільйона сіянців сосни із закритою кореневою системою. Надалі плануємо збільшити потужності вдвічі. Завод також запрацює з листяними породами», - заявив глава Держлісагентства.



За інформацією, такий же комплекс восени було відкрито у Львівській області. Наступного року селекційно-насіннєві комплекси мають намір збудувати у Київській, Житомирській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Волинській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.



За словами голови Державного агентства, вони генеруватимуть ще близько 50 млн одиниць якісного посадкового матеріалу на рік. Усього наступного року у рамках програми президента Володимира Зеленського «Зелена країна» Держлісагентство планує висадити 300 мільйонів саджанців, що стане новим рекордом для країни. У 2023 році — 330 мільйонів, у 2024 році — 334 мільйони.



Раніше ми повідомляли, що в Україні є спеціальні підприємства, які вирощують ялинки, призначені для продажу. У Державному агентстві лісових ресурсів уточнили, що всі відповідні дерева поставляються на точки продажу з чіпами та кодами – легально.