Завдяки додатку єППО вперше збили ворожу ракету

15:41 26 жовтня Київ, Україна

Над Україною збили ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного додатку єППО.



Про це повідомляє у Facebook один із розробників програми.



Перше "бойове застосування" додатку єППО відбулося на півдні України.

«Калібр летів на дуже малій висоті, завдяки особливостям рельєфу місцевості локаційно не спостерігався. Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказівку, мали достатньо часу і без зайвих проблем, як на тренажері збили Калібр із ПЗРК Ігла", - розповів співробітник конструкторської групи Технарі Геннадій Сульдін, яка розробила додаток.



Він зазначив, що система електронного виявлення повітряних цілей спрацювала саме так, як того хотіли розробники.

"єППО замислювалася саме як засіб відстеження низьколетючих дозвукових крилатих ракет, перш за все Калібрів. Загроза типу "Шахед" з'явилася набагато пізніше", - додав він.

Додаток єППО з'явився в Україні у жовтні цього року. З його допомогою очевидці можуть повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей - ракет, безпілотників, літаків чи гелікоптерів. У програмі також можна повідомити про звук вибуху.