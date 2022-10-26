Завдяки додатку єППО вперше збили ворожу ракету

Над Україною збили ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного додатку єППО.
Про це повідомляє у Facebook один із розробників програми.
Перше "бойове застосування" додатку єППО відбулося на півдні України.
Про це повідомляє у Facebook один із розробників програми.
Перше "бойове застосування" додатку єППО відбулося на півдні України.
Він зазначив, що система електронного виявлення повітряних цілей спрацювала саме так, як того хотіли розробники.
Додаток єППО з'явився в Україні у жовтні цього року. З його допомогою очевидці можуть повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей - ракет, безпілотників, літаків чи гелікоптерів. У програмі також можна повідомити про звук вибуху.
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