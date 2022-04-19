Білл Гейтс: які глобальні зміни чекають на суспільство після пандемії

14:27 22 листопада Київ, Україна

Будь-яке глобальне потрясіння впливає на всі сфери діяльності людства. Одним з таких потрясінь нашого часу, яке охопило весь світ, є пандемія коронавірусу COVID-19. Які ж зміни відбудуться в суспільстві? Про це розповів засновник Microsoft Білл Гейтс. Він упевнений, що пандемія коронавірусу кардинально змінить підхід до роботи, комунікацій і навіть після перемоги над вірусом світ ще довго "не повернеться в норму". Підприємець передбачив всього сім глобальних змін, які чекають людство після ковіду. Його прогнози опублікувало видання Inc.

Так, Гейтс вважає, що, по-перше, в найближчому майбутньому віддалені зустрічі стануть нормою. Раніше клієнт міг образитися, якби з ним не захотіли зустрічатися особисто. Тепер ставлення до цього змінилося.

По-друге, програмне забезпечення, особливо для онлайн-спілкування, стане розвиватися швидше.

По-третє, компанії почнуть ділити між собою офіси. Просто тому, що працювати в офісі повний тиждень знову стануть небагато.

По-четверте, люди перестануть прагнути переїхати у великі центри. Працювати на дистанційці можна буде з будь-якої точки світу.

По-п'яте, люди стануть менше спілкуватися з колегами.

Також Гейтс упевнений, що сама по собі поява вакцини відразу не врятує планету від коронавірусу. Хвороба нікуди не зникне, і нові осередки будуть виникати в майбутньому. Це не означає, що світ назавжди залишиться в стані карантину, проте по-справжньому впоратися з пандемією вдасться тільки після того, як коронавірус вдасться взяти під контроль у всьому світі, і вакцина стане доступна всім.

І останній прогноз - наступна пандемія буде не такою страшною. Людство отримало досвід боротьби з інфекцією і зможе його застосувати.

Нагадаємо, Фонд американських філантропів Білла і Мелінди Гейтс виділить ще 70 мільйонів доларів на розроблення і поширення вакцини від COVID-19.