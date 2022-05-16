"Біблійний" приклад допоміг львівським медикам врятувати дитину

18:03 11 серпня Київ, Україна

Як не дивно, але саме біблійний сюжет допоміг львівським лікарям спільно з польським професором повернути повноцінне життя шестирічному хлопчику, який через травму гортані не міг дихати і говорити.

Відзначається, що взимку минулого року Михайло із Закарпаття та його мати потрапили в ДТП і дитина отримала численні травми. Близько трьох тижнів він провів у реанімації, будучи підключеним до апарату ШВЛ. У підсумку в гортані дитини утворився рубець, через який він не міг повноцінно дихати і розмовляти.

"Як з Адама взяли ребро і створили Єву, так тут взяли хрящ ребра хлопчика. Через зовнішній розріз на шиї ввели в місце рубця і розвели зв'язки. Якщо зв'язки у нього первинні були фіксовані, то коли ми розвели, вони і стали фіксовані. Тобто просвіт для дихання істотно збільшився", - розповів керівник ЛОР-відділення лікарні "Охматдит" Федір Юрочко.

Унікальна операція врятувала хлопчикові життя. Тепер він може не тільки говорити, а й бігати.