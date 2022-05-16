"Біблійний" приклад допоміг львівським медикам врятувати дитину

Як не дивно, але саме біблійний сюжет допоміг львівським лікарям спільно з польським професором повернути повноцінне життя шестирічному хлопчику, який через травму гортані не міг дихати і говорити.
Відзначається, що взимку минулого року Михайло із Закарпаття та його мати потрапили в ДТП і дитина отримала численні травми. Близько трьох тижнів він провів у реанімації, будучи підключеним до апарату ШВЛ. У підсумку в гортані дитини утворився рубець, через який він не міг повноцінно дихати і розмовляти.
Унікальна операція врятувала хлопчикові життя. Тепер він може не тільки говорити, а й бігати.
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