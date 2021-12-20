Безвіз з Гренадою

Карибське море підкориться українцям. Сьогодні представники України і Гренади уклали угоду про скасування візового режиму.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
У відомстві уточнили, що угода набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.
У МЗС також додали, що Грендада зацікавлена в іноземних інвестиціях в банківську сферу і туризм, а також підтримує тісні зв'язки з США, Канадою і Британією.
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