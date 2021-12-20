Безвіз з Гренадою

19:29 16 липень Київ, Україна

Карибське море підкориться українцям. Сьогодні представники України і Гренади уклали угоду про скасування візового режиму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

«16 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали угоду між Кабінетом міністрів України і урядом Гренади про скасування візових вимог. Положеннями Угоди передбачається введення безвізових поїздок громадян України та Гренади терміном на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності », - інформує МЗС.