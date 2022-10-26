Безробітних українців залучать до "Армії відновлення". Вони працюватимуть і отримуватимуть зарплату

08:02 26 жовтня Київ, Україна

В Україні активізували механізм залучення безробітних до Армії відновлення. Фактично, їх залучатимуть до суспільно корисних робіт: збирання, розбирання завалів, облаштування укриттів та ремонтних робіт.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«На сьогодні у нас дві армії – одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишилися без роботи, матимуть змогу приєднатися до «Армії відновлення» країни, а держава сплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня становить 6700 грн», – розповідає міністр економіки Юлія Свириденко.

Що вони будуть робити:

облаштовувати та зміцнювати блок-пости, вирубувати дерева для формування окопів;

заготовляти дрова для військових та населення;

розбирати завали та відновлювати житлові будинки, інші приміщення, пошкоджені внаслідок бойових дій;

зміцнювати греблі;

розчищати автошляхи від завалів;

розвантажувати гуманітарну допомогу;

облаштовувати підвальні приміщення у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

виконувати ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

допомагати внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям похилого віку.

Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або із залученням органів виконавчої влади. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров'я. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпП.