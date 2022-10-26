Безробітних українців залучать до "Армії відновлення". Вони працюватимуть і отримуватимуть зарплату

В Україні активізували механізм залучення безробітних до Армії відновлення. Фактично, їх залучатимуть до суспільно корисних робіт: збирання, розбирання завалів, облаштування укриттів та ремонтних робіт.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Що вони будуть робити:
- облаштовувати та зміцнювати блок-пости, вирубувати дерева для формування окопів;
- заготовляти дрова для військових та населення;
- розбирати завали та відновлювати житлові будинки, інші приміщення, пошкоджені внаслідок бойових дій;
- зміцнювати греблі;
- розчищати автошляхи від завалів;
- розвантажувати гуманітарну допомогу;
- облаштовувати підвальні приміщення у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
- виконувати ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
- допомагати внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям похилого віку.
Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або із залученням органів виконавчої влади. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров'я. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпП.
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