Безпека в країні: яку оцінку дали українці

14:43 22 липень Київ, Україна

Безпека - одна зі складових добробуту людини. Міністерство внутрішніх справ організувало опитування, українські громадяни відповіли, як вони оцінюють безпеку в Україні.



За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 65% респондентів вважає Україну безпечним місцем для проживання, 82% - свій населений пункт. Про це повідомляє прес-служба МВС.

87% громадян визначає свою громаду безпечною.

Соціологи звернули увагу, що такий показник визначено в умовах збройної російської агресії, епідемії COVID-19 і її наслідків

У МВС уточнили, що використання методології Євробарометра під час дослідження соціологічної служби ЄС дозволило порівняти відчуття громадську безпеку в Україні в 2020 році з країнами ЄС в 2017 році.

Українці в місці проживання почуваються безпечніше (87%), ніж у 2017 році (без COVID-19), громадяни Італії (84%), Болгарії (81%) і на одному рівні з громадянами Румунії (87%), а також не набагато гірше, ніж в середньому серед країн ЄС (91%).



Державній прикордонній службі довіряють 60% респондентів, міграційній службі - 58%, Державній службі з надзвичайних ситуацій - 77%, Нацгвардії - 68%, Нацполіціі - 49%, патрульної поліції в складі НПУ - 51%.

Консультаційна місія ЄС в Україні щодо реформування сектора громадянської безпеки в рамках співпраці з Міністерством внутрішніх справ замовила проведення опитування. Дослідження проводилося з 19 по 25 травня 2020 року серед 2003 респондентів, крім тимчасово окупованих територій ОРДЛО і АР Крим.



За даними жовтневого опитування групи Рейтинг, громадським організаціям довіряють 48% опитаних, міським і сільським головам - 47%, Нацгвардії - 46%.