Безпека дітей в Інтернеті: Мінцифри співпрацюватиме з «МІНЗМІН»

15:38 05 березня Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації України і громадська організація «МІНЗМІН» об'єднують зусилля для посилення захисту дітей в Інтернеті.

Для цього Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з громадською організацією.

Про це повідомляє пресслужба відомства.



Відзначається, що міністерство і громадська організація домовилися проводити спільні освітні заходи, створювати інноваційні продукти, платформи та інформаційні кампанії із захисту дітей в Інтернеті, включити Україну в міжнародні індекси і рейтинги по онлайн-безпеці дітей, обмінюватися сучасними методиками навчання цифровій грамотності, розробляти інструменти для попередження, навчання, реагування і контролю в сфері цифрових прав і цифрової безпеки дітей.

"Мінцифри вже реалізувала досить багато спільних проєктів з цією громадською організацією. Наприклад, за сприяння Мінцифри громадська організація «МІНЗМІН» запустила Школу онлайн-безпеки дітей. Також Мінцифри і громадська організація представили онлайн-курс з цифрових прав і безпеки для дітей. Ще ми разом підготували рекомендації щодо захисту дітей в цифровому середовищі на основі матеріалів Міжнародної спілки електрозв'язку. А тепер ми хочемо вивести співробітництво на ще більш високий і системний рівень", - розповіла заступниця міністра з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Співзасновниця і керівниця зі стратегічного розвитку «МІНЗМІН» Анастасія Апетік підкреслила, що сьогодні дітей, які опинилися між двома світами - реальним і віртуальним, оточує все більше ризиків онлайн.