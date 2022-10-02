Безпека дітей в Інтернеті: Мінцифри співпрацюватиме з «МІНЗМІН»

Міністерство цифрової трансформації України і громадська організація «МІНЗМІН» об'єднують зусилля для посилення захисту дітей в Інтернеті.
Для цього Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з громадською організацією.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Відзначається, що міністерство і громадська організація домовилися проводити спільні освітні заходи, створювати інноваційні продукти, платформи та інформаційні кампанії із захисту дітей в Інтернеті, включити Україну в міжнародні індекси і рейтинги по онлайн-безпеці дітей, обмінюватися сучасними методиками навчання цифровій грамотності, розробляти інструменти для попередження, навчання, реагування і контролю в сфері цифрових прав і цифрової безпеки дітей.
Відзначається, що міністерство і громадська організація домовилися проводити спільні освітні заходи, створювати інноваційні продукти, платформи та інформаційні кампанії із захисту дітей в Інтернеті, включити Україну в міжнародні індекси і рейтинги по онлайн-безпеці дітей, обмінюватися сучасними методиками навчання цифровій грамотності, розробляти інструменти для попередження, навчання, реагування і контролю в сфері цифрових прав і цифрової безпеки дітей.
Співзасновниця і керівниця зі стратегічного розвитку «МІНЗМІН» Анастасія Апетік підкреслила, що сьогодні дітей, які опинилися між двома світами - реальним і віртуальним, оточує все більше ризиків онлайн.
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