Безпека дітей в Інтернеті: Мінцифри співпрацюватиме з «МІНЗМІН»

15:38 05 березня Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації України і громадська організація «МІНЗМІН» об'єднують зусилля для посилення захисту дітей в Інтернеті.
 
Для цього Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з громадською організацією.
 
Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відзначається, що міністерство і громадська організація домовилися проводити спільні освітні заходи, створювати інноваційні продукти, платформи та інформаційні кампанії із захисту дітей в Інтернеті, включити Україну в міжнародні індекси і рейтинги по онлайн-безпеці дітей, обмінюватися сучасними методиками навчання цифровій грамотності, розробляти інструменти для попередження, навчання, реагування і контролю в сфері цифрових прав і цифрової безпеки дітей.
"Мінцифри вже реалізувала досить багато спільних проєктів з цією громадською організацією. Наприклад, за сприяння Мінцифри громадська організація «МІНЗМІН» запустила Школу онлайн-безпеки дітей. Також Мінцифри і громадська організація представили онлайн-курс з цифрових прав і безпеки для дітей. Ще ми разом підготували рекомендації щодо захисту дітей в цифровому середовищі на основі матеріалів Міжнародної спілки електрозв'язку. А тепер ми хочемо вивести співробітництво на ще більш високий і системний рівень", - розповіла заступниця міністра з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.
Співзасновниця і керівниця зі стратегічного розвитку «МІНЗМІН» Анастасія Апетік підкреслила, що сьогодні дітей, які опинилися між двома світами - реальним і віртуальним, оточує все більше ризиків онлайн.
"Ми, команда «МІНЗМІН», створюючи нові продукти, спрямовані на вирішення цієї проблеми, закріплення знань про цифрові права і безпеку серед вчителів і батьків, завжди підкреслюємо, що безпека дітей - це відповідальність кожного дорослого. Ми вітаємо ініціативи Мінцифри в цій сфері, прийняття Концепції з розвитку цифрових прав дітей, а також інклюзивну політику співпраці, яка дозволяє об'єднувати зусилля заради майбутнього дітей. Готові сприяти державі в рамках загальнонаціональних проєктів і в синергії наближати суспільство до важливих змін", - зауважила вона.