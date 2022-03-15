Безкарність породжує жорстокість. Подробиці побиття дівчинки в Харкові

І знову в центрі уваги суспільства - молодь Харкова. Поліція розкрила подробиці гучного в соцмережах побиття 14-річної дівчини. Зауважимо, що в той час, коли 17-річний Олександр Тараник серед білого дня жорстоко бив свою подругу, очевидці події і не думали за неї заступитися. Відомо, що до події пара недовго зустрічалася.

На Тараника вже надходили заяви в поліцію. Дівчина - не перша його жертва. Однак хлопець покараний не був.

Мати постраждалої розповіла, що дочка з Тараником недовго зустрічалися.

"Нічого серйозного. Тиждень-два зустрілися, походили за ручки і на цьому все закінчилося", - зазначила жінка.

Вона додала, що пізніше юнак почав погрожувати дівчинці: "Я тобі обличчя наб'ю, говорив він".

Жінка написала заяву в поліцію за фактом побиття своєї неповнолітньої доньки.

Хлопця знайшли і разом з батьком доставили в райвідділ для пояснень.