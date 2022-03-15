Безкарність породжує жорстокість. Подробиці побиття дівчинки в Харкові

І знову в центрі уваги суспільства - молодь Харкова. Поліція розкрила подробиці гучного в соцмережах побиття 14-річної дівчини. Зауважимо, що в той час, коли 17-річний Олександр Тараник серед білого дня жорстоко бив свою подругу, очевидці події і не думали за неї заступитися. Відомо, що до події пара недовго зустрічалася.
На Тараника вже надходили заяви в поліцію. Дівчина - не перша його жертва. Однак хлопець покараний не був.
Мати постраждалої розповіла, що дочка з Тараником недовго зустрічалися.
Вона додала, що пізніше юнак почав погрожувати дівчинці: "Я тобі обличчя наб'ю, говорив він".
Жінка написала заяву в поліцію за фактом побиття своєї неповнолітньої доньки.
Хлопця знайшли і разом з батьком доставили в райвідділ для пояснень.
Напередодні в Дніпрі підлітки побили і пограбували поліціянта, який зробив їм зауваження в магазині. Зловмисників шукають.
Раніше в Одесі 17-річна дівчина проникла в чужий будинок і напала на 79-річну господарку. Побивши її, зловмисниця винесла мобільний телефон і комп'ютер. Дівчина затримана і знаходиться в СІЗО.
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