Безкарність породжує жорстокість. Подробиці побиття дівчинки в Харкові

08:20 16 червня Київ, Україна

І знову в центрі уваги суспільства - молодь Харкова. Поліція розкрила подробиці гучного в соцмережах побиття 14-річної дівчини. Зауважимо, що в той час, коли 17-річний Олександр Тараник серед білого дня жорстоко бив свою подругу, очевидці події і не думали за неї заступитися. Відомо, що до події пара недовго зустрічалася.

На Тараника вже надходили заяви в поліцію. Дівчина - не перша його жертва. Однак хлопець покараний не був.

Мати постраждалої розповіла, що дочка з Тараником недовго зустрічалися.

"Нічого серйозного. Тиждень-два зустрілися, походили за ручки і на цьому все закінчилося", - зазначила жінка.

Вона додала, що пізніше юнак почав погрожувати дівчинці: "Я тобі обличчя наб'ю, говорив він".

Жінка написала заяву в поліцію за фактом побиття своєї неповнолітньої доньки.

Хлопця знайшли і разом з батьком доставили в райвідділ для пояснень.

"За даними слідства, хлопець щиро кається в тому, що зробив. Батько сподівається примиритися з сім'єю дівчинки", - розповіло джерело в поліції.

Напередодні в Дніпрі підлітки побили і пограбували поліціянта, який зробив їм зауваження в магазині. Зловмисників шукають.

Раніше в Одесі 17-річна дівчина проникла в чужий будинок і напала на 79-річну господарку. Побивши її, зловмисниця винесла мобільний телефон і комп'ютер. Дівчина затримана і знаходиться в СІЗО.