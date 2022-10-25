Біженців з України закликають залишитися за кордоном до весни

Українців закликають залишитися за кордоном, бо зима може бути складною через терористичні атаки росії.
Про це Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону.
За словами Верещук, якщо є можливість залишитися перезимувати за кордоном, то варто це зробити.
Про це Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону.
За словами Верещук, якщо є можливість залишитися перезимувати за кордоном, то варто це зробити.
У Польщі заявили про готовність прийняти нову хвилю українських біженців.
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