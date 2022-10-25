Біженців з України закликають залишитися за кордоном до весни

16:32 25 жовтня Київ, Україна

Українців закликають залишитися за кордоном, бо зима може бути складною через терористичні атаки росії.

Про це Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону.

За словами Верещук, якщо є можливість залишитися перезимувати за кордоном, то варто це зробити.
 
"Прошу не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить росія. Не потрібно цього робити. Якщо є можливість – залишитися, поки що перезимувати за кордоном”, – зазначила міністр.
 
У Польщі заявили про готовність прийняти нову хвилю українських біженців.