Без світла в Україні залишаються 450 населених пунктів

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів. "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів з боку росії. Ліміти споживання не запроваджувалися.

Загалом в Україні через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 450 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".У компанії поінформували, що сьогодні, 14 листопада, Україна експортує електроенергію до Словаччини, Румунії та Молдови в нічний час (добовий мінімум споживання) загальним обсягом 321 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 190 МВт. Імпорт електроенергії здійснюється протягом усієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний об'єм 4515 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 529 МВт.