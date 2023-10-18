Без світла 413 населених пунктів - "Укренерго"

12:14 18 жовтня Київ, Україна

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 413 населених пунктів. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, немає підстав запровадження графіків відключень. 18 жовтня імпорт електроенергії здійснюється із Молдови.



Про це повідомляє "Укренерго".





18 жовтня імпорт електроенергії здійснюється із Молдови. Загальний об'єм 195 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 63 МВт. Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) із загальним обсягом 4131 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.

На цей момент електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів. Укренерго не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувалися.



Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 413 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є пошкодження у мережах обленерго у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській областях. На Дніпропетровщині на ранок енергоживлення споживачів відновлено. В інших областях аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.