Без опалення взимку залишаться 62 000 маріупольців

07:37 30 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Маріуполі без опалення цієї зими будуть змушені жити щонайменше 62 тисячі городян, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



Росіяни ще влітку говорили, що планують відкрити у Маріуполі пункти обігріву у наметах.



Наразі вони кажуть, що відкриють сотню мобільних котелень, які працюватимуть на дизельному паливі.

"Незважаючи на те, що у місті досі проблеми зі звичайним паливом, і навіть припустивши, що буде дійсно 100, тепло отримають максимум 100-200 будинків за оптимістичним сценарієм", - каже Андрющенко.

Радник міського голови поділився своїми розрахунками щодо того, скільки саме людей у Маріуполі не отримають тепла цієї зими.

“Максимально завантажена 9-поверхівка на 4 під'їзди – це 144 квартири, в середньому 432 особи. 432 особи на 150 будинків = 64,8 тисячі осіб. На сьогодні у місті в середньому 130 тисяч маріупольців плюс 15 тисяч цивільних окупантів, плюс 1500 військових окупантів. Усього = 146,5 тисячі осіб та бузувірів. Зрозуміло, що своїх окупантів росіяни точно обігріватимуть. Значить із 64,5 тисячі чисто маріупольців залишиться 48 тисяч осіб або 36,6% від населення. Навіть якщо ще 20 тисяч проживають у приватних будинках (насправді менше), то щонайменше 62 тисячі людей будуть без опалення взимку”, – каже чиновник.

Гуманітарну ситуацію в окупованому Маріуполі називають катастрофічною. Проблема з доступом до продовольства та води там існує майже з початку вторгнення, проте, незважаючи на це, російські військові не пропускають українських гуманітарних вантажів, а ті, які вдавалося довезти, розкрадали і продавали маріупольцям або видавали за російську допомогу.