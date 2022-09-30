Без опалення взимку залишаться 62 000 маріупольців

У тимчасово окупованому Маріуполі без опалення цієї зими будуть змушені жити щонайменше 62 тисячі городян, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Росіяни ще влітку говорили, що планують відкрити у Маріуполі пункти обігріву у наметах.
Наразі вони кажуть, що відкриють сотню мобільних котелень, які працюватимуть на дизельному паливі.
Росіяни ще влітку говорили, що планують відкрити у Маріуполі пункти обігріву у наметах.
Наразі вони кажуть, що відкриють сотню мобільних котелень, які працюватимуть на дизельному паливі.
Радник міського голови поділився своїми розрахунками щодо того, скільки саме людей у Маріуполі не отримають тепла цієї зими.
Гуманітарну ситуацію в окупованому Маріуполі називають катастрофічною. Проблема з доступом до продовольства та води там існує майже з початку вторгнення, проте, незважаючи на це, російські військові не пропускають українських гуманітарних вантажів, а ті, які вдавалося довезти, розкрадали і продавали маріупольцям або видавали за російську допомогу.
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