Безстрокову акцію протесту біля офісу президента в Києві закінчено

Як повідомив сьогодні в соцмережі голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, з 11 липня акція протесту гірників в Києві припинена.
За його словами, дванадцятого дня Всеукраїнської безстрокової акції протесту під стінами офісу президента не буде.
Він також зазначив, що згідно з досягнутими домовленостями, за дорученням президента буде відновлена робота вугледобувних підприємств, що знаходяться в режимі простою.
Як повідомлялося, держкомпанія ПАТ Центренерго і вуглевидобувні підприємства узгодили умови поставок вугілля.
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