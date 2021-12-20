Безстрокову акцію протесту біля офісу президента в Києві закінчено

Як повідомив сьогодні в соцмережі голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, з 11 липня акція протесту гірників в Києві припинена.

За його словами, дванадцятого дня Всеукраїнської безстрокової акції протесту під стінами офісу президента не буде.

"Шахтарі державних шахт, гірники Добропілля сьогодні повертаються додому з гарантіями від медіатора процесу переговорів між владою і учасниками енергоринку", - повідомив Волинець.

Він також зазначив, що згідно з досягнутими домовленостями, за дорученням президента буде відновлена робота вугледобувних підприємств, що знаходяться в режимі простою.

"З понеділка до роботи повертаються робочі Добропіллявугілля", - уточнив Волинець.

Як повідомлялося, держкомпанія ПАТ Центренерго і вуглевидобувні підприємства узгодили умови поставок вугілля.