Безкоштовна психологічна допомога на Vodafone, lifecell та Київстар

12:18 16 жовтня Київ, Україна

Мобільні оператори Vodafone, lifecell та Київстар запустили унікальну можливість для своїх абонентів – тепер користувачі можуть отримати психологічну допомогу на спеціальній гарячій лінії.. Про це пише tehnofan.

Компанії пояснили, що у зв'язку з війною багато українців можуть відчувати стрес, страх та інші негативні емоції.. Тому гаряча лінія дозволяє повністю анонімно, безкоштовно та цілодобово отримати психологічну допомогу.

Для цього потрібно набрати короткий номер 2345* для абонентів Vodafone та lifecell або +38 (067) 752 23 45 для абонентів Київстар.

Оператори вказали найчастіші причини звернень громадян:

хвороба близької людини;

фізично ви здорові, але почуваєтеся погано;

бажання позбутися будь-якої залежності, але самі не можете;

самотність та почуття тривоги;

проблеми у відносинах із близькою людиною;

спалахи гніву, за які потім соромно.

При цьому наголошується на тому, що звернутися за допомогою можна і з іншими проблемами.

Розмова може зайняти до 1 години. Цього часу має вистачити для того, щоби вислухати проблему та провести ефективно розмову.