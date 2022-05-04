Бензин марки А-95 подорожчав до 36,05 гривні за літр

16:09 02 травня Київ, Україна

Роздрібні мережі автозаправних станцій підвищили ціни на пальне слідом за підвищенням урядом граничних торгових надбавок на бензини та дизпаливо.

Про це йдеться у даних моніторингу Консалтингової групи "А-95".



Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 1,95 грн/л, до 36,05 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.



Станції компанії "Укрнафта" (552 АЗС), частина якої належить групі "Приват", також підвищили ціни. Бензин марки А-92 подорожчав до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л та ДП – до 40,66 грн/л. Водночас переважно АЗС групи підвищили ціни на пальне ще 27 квітня.



Інші мережі також скоригували ціни за рішенням уряду.