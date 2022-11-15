Бенксі підтвердив авторство семи графіті у Києві та передмісті

15:24 15 листопада Київ, Україна

Британський вуличний художник Бенксі, який вважається одним із найвідоміших художників у світі, підтвердив, що створив сім графіті в Україні.

Про це повідомляє The Art Newspaper.



Бенксі належать такі роботи:



Діти, що гойдаються на гойдалках з протитанкового їжака на Майдані Незалежності в Києві

Гімнастка в Бородянці, що стоїть на руках.

Хлопець, що кидає на підлогу чоловіка, схожого на путіна, в Ірпені

Жінка в халаті, в протигазі та з вогнегасником

Бородатий чоловік приймає ванну

Броньована вантажівка з боєголовкою у вигляді пеніса

Який сьомий твір Бенксі в Україні, видання не уточнює. Але йому також приписували зображення виступаючої зі стрічкою гімнастки на зруйнованій будівлі в Ірпені.