Бенксі підтвердив авторство семи графіті у Києві та передмісті

Британський вуличний художник Бенксі, який вважається одним із найвідоміших художників у світі, підтвердив, що створив сім графіті в Україні.
Про це повідомляє The Art Newspaper.
Бенксі належать такі роботи:
Діти, що гойдаються на гойдалках з протитанкового їжака на Майдані Незалежності в Києві
Бенксі належать такі роботи:
Діти, що гойдаються на гойдалках з протитанкового їжака на Майдані Незалежності в Києві
Гімнастка в Бородянці, що стоїть на руках.
Хлопець, що кидає на підлогу чоловіка, схожого на путіна, в Ірпені
Жінка в халаті, в протигазі та з вогнегасником
Бородатий чоловік приймає ванну
Броньована вантажівка з боєголовкою у вигляді пеніса
Який сьомий твір Бенксі в Україні, видання не уточнює. Але йому також приписували зображення виступаючої зі стрічкою гімнастки на зруйнованій будівлі в Ірпені.
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