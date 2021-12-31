Білоруси біля СІЗО вітають блогера Тіхановском з днем ​​народження

Сьогодні у прихильників опозиції є ще один привід зібратися перед стінами слідчого ізолятора в Мінську. Вони прийшли на вулицю Володарського, де знаходиться СІЗО, щоб висловити підтримку і привітати з днем народження арештованого владою Сергія Тіхановском. Чоловік Світлани Тіхановском Сергій перебуває під вартою з 29 травня.

В руках у людей білі і червоні кульки, а також біло-червоно-білі прапори. Вони хором співають пісню "Стіни зваляться", яка стала одним із символів протесту. Проїжджаючі мимо автомобілі активно сигналять.

Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановском заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

Також повідомлялося, що в Білорусі запустили збір грошей для тих, хто постраждав від насильницьких репресій і втратив роботу через участь в масових акціях протесту.