Білоруський ведучий Дудинський: Росія - це здоровий, вічно п'яний бугай-сусід

Білоруський шоумен і телеведучий Денис Дудинський і його дружина Катерина Раєцька, рятуючись від режиму Лукашенка, були змушені виїхати з країни в Україну. В одному з інтерв'ю Дудинський поділився тим, як білоруси бачать і відчувають Росію.
За словами Дудинського, країни Європи "змушені миритися з великим, п'яним, тупим долбо ... бом".
На питання "чи може Росія поглинути Білорусь?" Денис Дудинський відповів:
Для довідки:
Дудинського в Білорусі затримували восени 2020 року. Тоді його звинуватили в участі в несанкціонованому заході і дали 10 діб адміністративного арешту. За інформацією "БелТА", в результаті він відбув 12 діб без пояснення причин.
2 червня 2021 року додому до родини Дудинського з обшуком прийшли співробітники фінансової міліції і забрали його і дружину Катерину Раєцьку на допит.
9 червня Раєцька повідомила, що вони з чоловіком виїхали в Україну.
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