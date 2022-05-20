Білоруський ведучий Дудинський: Росія - це здоровий, вічно п'яний бугай-сусід

07:07 17 серпня Київ, Україна

Білоруський шоумен і телеведучий Денис Дудинський і його дружина Катерина Раєцька, рятуючись від режиму Лукашенка, були змушені виїхати з країни в Україну. В одному з інтерв'ю Дудинський поділився тим, як білоруси бачать і відчувають Росію.

"Я вам скажу, що таке Росія. Росія - це такий здоровий, вічно п'яний бугай-сусід. Ти не підеш бити йому морду, по-перше, тому, що ти більш інтелігентний, по-друге, тому, що він сильніший. Так, він насрав тобі на килимок і обмазав лайном двері. Він щовечора лупить свою дружину, вони кричать і заважають тобі спати. Він подряпав цвяхом твою машину. Що ти зробиш - викличеш міліцію, кербуда, інших сусідів? Вони скажуть: "Немає свідків". Ти у відповідь: "Так я на відео зняла!" Вони: "Так-так, спасибі. Ти диви, свиня яка! Все, санкції! "А сусід: "Санкції? Х ... янкції! Завтра до мене брательник приїде, ми вам удвох наваляємо!", - пояснив шоумен.

За словами Дудинського, країни Європи "змушені миритися з великим, п'яним, тупим долбо ... бом".

На питання "чи може Росія поглинути Білорусь?" Денис Дудинський відповів:

"Будь-яка відповідь має право на життя. Можливо, завтра білоруси прокинуться - і вони вже частина Росії".

Для довідки:

Дудинського в Білорусі затримували восени 2020 року. Тоді його звинуватили в участі в несанкціонованому заході і дали 10 діб адміністративного арешту. За інформацією "БелТА", в результаті він відбув 12 діб без пояснення причин.

2 червня 2021 року додому до родини Дудинського з обшуком прийшли співробітники фінансової міліції і забрали його і дружину Катерину Раєцьку на допит.

9 червня Раєцька повідомила, що вони з чоловіком виїхали в Україну.