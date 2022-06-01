Білоруські феміністки зібрали вже 50 000 євро на допомогу українкам, які постраждали від сексуального насильства

12:54 01 червня Київ, Україна

Білоруським активісткам вдалося зібрати щонайменше 50 тисяч євро для українок, які постраждали від сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, і відправити вже дві партії допомоги з необхідними медикаментами в Україну.

Про це повідомили у благодійній організації BYSOL.

Збір коштів оголосили на початку квітня, незабаром після того, як у ЗМІ почали з'являтися перші повідомлення про випадки зґвалтувань. До середини травня, як розповідає активістка Марина Ментусова, вдалося зібрати 50 тисяч євро.

Білоруски відправили дві партії допомоги, а саме медикаменти, зокрема, екстрені контрацептиви та ліки за рецептом, а також набори Rape kit – це набір предметів для збирання та зберігання речових доказів сексуального насильства, що допомагає фіксувати злочини.
Феміністки з білорусі співпрацюють з українцями: перша партія допомоги вирушила до організації "Марш жінок", а друга - до Центру волонтерства та захисту. Закуплені медикаменти та набори відправляють до лікарень.
“Важливо продовжувати збір, бо попереду робота з жінками на теренах, поки що окупованих російськими солдатами. Доступу до швидкої допомоги після насильства вони не мають. Надії на правосуддя – тим паче. Психологічна допомога працює, але звертатися за нею вирішуються не всі, і, крім неї, необхідна екстрена контрацепція, огляди, медична допомога”, – зазначає Ментусова.