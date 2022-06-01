Білоруські феміністки зібрали вже 50 000 євро на допомогу українкам, які постраждали від сексуального насильства

12:54 01 червня Київ, Україна

Білоруським активісткам вдалося зібрати щонайменше 50 тисяч євро для українок, які постраждали від сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, і відправити вже дві партії допомоги з необхідними медикаментами в Україну.



Про це повідомили у благодійній організації BYSOL.



Збір коштів оголосили на початку квітня, незабаром після того, як у ЗМІ почали з'являтися перші повідомлення про випадки зґвалтувань. До середини травня, як розповідає активістка Марина Ментусова, вдалося зібрати 50 тисяч євро.



Білоруски відправили дві партії допомоги, а саме медикаменти, зокрема, екстрені контрацептиви та ліки за рецептом, а також набори Rape kit – це набір предметів для збирання та зберігання речових доказів сексуального насильства, що допомагає фіксувати злочини.

Феміністки з білорусі співпрацюють з українцями: перша партія допомоги вирушила до організації "Марш жінок", а друга - до Центру волонтерства та захисту. Закуплені медикаменти та набори відправляють до лікарень.