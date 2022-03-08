Бельгія, Німеччина та Словаччина передали Україні гумдопомогу для боротьби з пандемією

Такі країни Євросоюзу як Бельгія, Словаччина і Німеччина як гуманітарну допомогу вислали українцям маски, окуляри і захисні костюми. Німеччина окремим траншем вислала ще додатково 24 апарати ШВЛ.
Про це йдеться на сайті Представництва ЄС в Україні.
Так, згідно з повідомленням, Бельгія запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 і 2 млн хірургічних масок; Німеччина - 25 млн хірургічних масок, 7 977 000 масок FFP2 і 24 апарати ШВЛ; Словаччина - по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 і захисних окулярів.
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