Бельгія, Німеччина та Словаччина передали Україні гумдопомогу для боротьби з пандемією

13:49 08 червень Київ, Україна

Такі країни Євросоюзу як Бельгія, Словаччина і Німеччина як гуманітарну допомогу вислали українцям маски, окуляри і захисні костюми. Німеччина окремим траншем вислала ще додатково 24 апарати ШВЛ.

Про це йдеться на сайті Представництва ЄС в Україні.

"Я хочу подякувати країнам-членам ЄС за підтримку України в боротьбі з COVID-19. Ми повністю солідарні з нашими найближчими сусідами. Наш Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації відстежує поточні обставини і готовий направляти допомогу надалі", - заявив Європейський комісар з питань врегулювання криз Янез Ленарчич.

Так, згідно з повідомленням, Бельгія запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 і 2 млн хірургічних масок; Німеччина - 25 млн хірургічних масок, 7 977 000 масок FFP2 і 24 апарати ШВЛ; Словаччина - по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 і захисних окулярів.