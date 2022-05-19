Беленюк відповів на образу російської пропагандистки Скабеєвої
10:40 15 серпня Київ, Україна
Російська ведуча центральних пропагандистських каналів Ольга Скабеєва відрізняється не тільки відвертою брехнею, але і ярою нетерпимістю до всіх «ворогів Росії». Черговий її випад в бік українських спортсменів торкнувся особисто Жана Беленюка.
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк дав жорстку відповідь російській пропагандистці Скабеєвій, яка висміяла його танець після перемоги на Іграх-2020 на Токіо.
Тоді "журналістка" в ефірі одного з державних телеканалів РФ заявила: "Знавці народних танців підозрюють, що Беленюк дав нетрадиційного українського гопака, а пустився в "москальську навприсядку". Так що на батьківщині можуть виникнути питаннячка".
Відповідь на заяву пропагандистки з РФ борець дав уже після повернення з Японії.
«Чесно кажучи, коментувати те, що говорить Скабеєва, вважаю ганебним для себе. Мені цікаво подивитися, а яка батьківщина у Скабеєвої? Це люди без роду і без племені, яких тільки одне мотивує - нести відверту нісенітницю. Вона - пропагандистка. Вона займається своєю діяльністю - несе всяку нісенітницю і сподівається, що буде почута якимись верствами населення. Комусь це цікаво. Але адекватні люди взагалі не повинні подібні передачі дивитися», - заявив Беленюк.
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