Беленюк відповів на образу російської пропагандистки Скабеєвої

Російська ведуча центральних пропагандистських каналів Ольга Скабеєва відрізняється не тільки відвертою брехнею, але і ярою нетерпимістю до всіх «ворогів Росії». Черговий її випад в бік українських спортсменів торкнувся особисто Жана Беленюка.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк дав жорстку відповідь російській пропагандистці Скабеєвій, яка висміяла його танець після перемоги на Іграх-2020 на Токіо.

Тоді "журналістка" в ефірі одного з державних телеканалів РФ заявила: "Знавці народних танців підозрюють, що Беленюк дав нетрадиційного українського гопака, а пустився в "москальську навприсядку". Так що на батьківщині можуть виникнути питаннячка".

Відповідь на заяву пропагандистки з РФ борець дав уже після повернення з Японії.