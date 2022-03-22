Білорусь-Україна "Ми разом"- в Києві пройде музичний марафон

19:32 27 жовтня Київ, Україна

Щоб підтримати білоруську опозицію і надати людям сил, в Києві пройде музичний марафон, на якому виступлять українські та білоруські музиканти.

Підтримка музикою - це завжди була дієва міра.

Ініціаторами цього марафону виступили міністр культури Олександр Ткаченко і "Таврійські Ігри". "Білорусів і українців століттями пов'язує спільна доля європейських цінностей. У кращих європейських традиціях об'єднаємося в тому, чим живемо - музикою, бо ніщо так не зцілює, як культура", - висловився з приводу марафону Олександр Ткаченко.

Проєкт поки що знаходиться на рівні підготовки, тому деталей по цій темі не багато. Відомо, що музичний марафон Білорусь-Україна "Ми разом" пройде 4 листопада, починаючи з 20:00, в столичному концертному залі Stereoplaza. Не ясно, чи будуть допущені на цей концерт глядачі. У всякому разі, квитки на цю подію в продаж поки не надходили. Однак подивитися марафон в режимі прямого часу зможе кожен, оскільки транслювати його буде канал М1, також трансляція вестиметься на digital-майданчиках каналу.

Серед попередньо заявлених учасників цього концерту - три колективи з Білорусі: "Brutto Nostra", учасники Євробачення 2017 "NAVIBAND" і "NAKA". Україну представлятимуть групи "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "Друга Ріка", "СКАЙ", "ДахаБраха" і "Kozak System".

Вести марафон будуть Сергій Кузін і Соня Сотник, - ведучі популярного ранкового шоу [КАМТУГЕЗА] на Radio ROKS. Кандидатура Кузіна як головного розпорядника марафону була висунута не випадково. "Половину свого життя я був громадянином Білорусі, - прокоментував свою участь в проєкті Сергій Кузін. - Зараз цей народ дійсно прагне до величезних змін у своїй країні. Безумовно, нам, білорусам, які проживають в Україні, складно залишатися осторонь від того, що там відбувається. Всім нашим колегам, українським музикантам, ми дуже вдячні за підтримку!"