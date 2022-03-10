Бебі-бум в Харківському екопарку

У Харківському екопарку поповнення малюків. Там на світ з'явилися шість крихітних бабуїнів і гамадрил.
У мавпячих сім'ях народилися дитинчата. Одні - в кінці вересня, інші - трохи раніше. Були абсолютно маленькими - кожне важило близько трьохсот грамів. Зараз же діти набралися сил, тому їх показали публіці.
У перші тижні свого життя мавпочки не злазили з материнської шиї. Але вже зараз з цікавістю досліджують вольєри, намагаються в усьому копіювати поведінку батьків і принюхуються до їжі. Поки дитинчата харчуються виключно материнським молоком. І через два-три місяці вони почнуть ласувати фруктами та овочами.
Тати та мами весь час піклуються про малюків: годують, вичісують і гріють в холодну погоду.
У мавпячих сім'ях народилися дитинчата. Одні - в кінці вересня, інші - трохи раніше. Були абсолютно маленькими - кожне важило близько трьохсот грамів. Зараз же діти набралися сил, тому їх показали публіці.
У перші тижні свого життя мавпочки не злазили з материнської шиї. Але вже зараз з цікавістю досліджують вольєри, намагаються в усьому копіювати поведінку батьків і принюхуються до їжі. Поки дитинчата харчуються виключно материнським молоком. І через два-три місяці вони почнуть ласувати фруктами та овочами.
Тати та мами весь час піклуються про малюків: годують, вичісують і гріють в холодну погоду.
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