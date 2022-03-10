Бебі-бум в Харківському екопарку

10:04 15 жовтень Київ, Україна

У Харківському екопарку поповнення малюків. Там на світ з'явилися шість крихітних бабуїнів і гамадрил.

У мавпячих сім'ях народилися дитинчата. Одні - в кінці вересня, інші - трохи раніше. Були абсолютно маленькими - кожне важило близько трьохсот грамів. Зараз же діти набралися сил, тому їх показали публіці.

У перші тижні свого життя мавпочки не злазили з материнської шиї. Але вже зараз з цікавістю досліджують вольєри, намагаються в усьому копіювати поведінку батьків і принюхуються до їжі. Поки дитинчата харчуються виключно материнським молоком. І через два-три місяці вони почнуть ласувати фруктами та овочами.

Тати та мами весь час піклуються про малюків: годують, вичісують і гріють в холодну погоду.
"Була така ситуація, що у нас похолодало. Мама не справлялася, чоловік забрав дитину. Оскільки у нього величезна шкурка, він притиснув її до себе і носив, поки не потеплішало на вулиці. Характер вони більше показують при мамі. Тому що є такі, що мама йому щось не дозволяє, тягне за хвіст або ще щось. І вони починають кричати, обурюватися".- розповідає Ольга Прокопова, завідувачка сектору приматів.
 