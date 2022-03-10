Бебі-бум в Харківському екопарку

10:04 15 жовтень Київ, Україна

У Харківському екопарку поповнення малюків. Там на світ з'явилися шість крихітних бабуїнів і гамадрил.



У мавпячих сім'ях народилися дитинчата. Одні - в кінці вересня, інші - трохи раніше. Були абсолютно маленькими - кожне важило близько трьохсот грамів. Зараз же діти набралися сил, тому їх показали публіці.



У перші тижні свого життя мавпочки не злазили з материнської шиї. Але вже зараз з цікавістю досліджують вольєри, намагаються в усьому копіювати поведінку батьків і принюхуються до їжі. Поки дитинчата харчуються виключно материнським молоком. І через два-три місяці вони почнуть ласувати фруктами та овочами.



Тати та мами весь час піклуються про малюків: годують, вичісують і гріють в холодну погоду.