Балкер Resilient Africa досяг Босфору з українською пшеницею

18:45 21 вересня Київ, Україна





Це судно, яке перевозило 3 тисячі тонн пшениці, залишило український порт Чорноморськ два дні тому, подолавши російську блокаду.



Це лише перший із двох суден, які скористалися тимчасовим коридором для цивільних судів, встановленим Збройними Силами України (ВМС ЗСУ). Судно Resilient Africa досягло турецького Босфору , ставши першим вантажним кораблем з України, який успішно пройшов через Чорне море тимчасовим коридором, оголосило агентство Reuters 21 вересня.Це судно, яке перевозило 3 тисячі тонн пшениці, залишило український порт Чорноморськ два дні тому, подолавши російську блокаду.Це лише перший із двох суден, які скористалися тимчасовим коридором для цивільних судів, встановленим Збройними Силами України (ВМС ЗСУ).

Друге судно, балкер Aroyat, зараз знаходиться в порту Чорноморськ і готується до завантаження пшениці для доставки до Єгипту. Планується, що обидва судна перевезуть загальний вантаж у 20 тисяч тонн сільськогосподарської продукції.