Бабуся, яка просила «копієчку на їжу», поїхала з сумками на таксі

12:30 16 червня Київ, Україна

А ви подаєте жебракам? Вам не шкода 20-50 гривень для бідної старенької? Тоді ще раз подивіться, як процвітає цей бізнес на чужому милосерді. На Телеграм-каналі Київ Оперативний з'явилося відео про пенсіонерку, яка на Броварському проспекті Києва біля одного з супермаркетів просила грошей на їжу, а в кінці дня поїхала на таксі.

"Іду в магазин і бачу: стоїть бабуся з возом і пакетами просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео", - написав шокований автор відео.

Очевидець повідомив, що касир супермаркету стверджує, що пенсіонерка - "постійний клієнт" і просить у людей оплатити покупки. За словами касира, вона має близько 900 гривень в день на покупках.

А ось ще один шокований «добряк» ділиться враженням в мережі.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі затримали жінку, яка віддала свого малолітнього сина за гроші "покупцеві", щоб хлопчик жебракував, випрошуючи гроші на вулицях міста.