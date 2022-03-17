Бабуся, яка просила «копієчку на їжу», поїхала з сумками на таксі

А ви подаєте жебракам? Вам не шкода 20-50 гривень для бідної старенької? Тоді ще раз подивіться, як процвітає цей бізнес на чужому милосерді. На Телеграм-каналі Київ Оперативний з'явилося відео про пенсіонерку, яка на Броварському проспекті Києва біля одного з супермаркетів просила грошей на їжу, а в кінці дня поїхала на таксі.
Очевидець повідомив, що касир супермаркету стверджує, що пенсіонерка - "постійний клієнт" і просить у людей оплатити покупки. За словами касира, вона має близько 900 гривень в день на покупках.
А ось ще один шокований «добряк» ділиться враженням в мережі.
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі затримали жінку, яка віддала свого малолітнього сина за гроші "покупцеві", щоб хлопчик жебракував, випрошуючи гроші на вулицях міста.
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