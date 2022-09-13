"Азов" заборонив використовувати свою емблему без узгодження з командуванням

Полк "Азов" заборонив друкувати чи виробляти продукцію із зображенням шеврона полку чи однойменного батальйону без погодження з командуванням.
Про це повідомила пресслужба військового формування.
У повідомленні йдеться, що Окремий загін спеціального призначення "Азов" згідно з наказом МВС України від 14 листопада 2014 р. №1235 входить до складу військової частини 3057 Національної гвардії України.
Зображення шеврона полку "Азов" офіційно зареєстроване в Українському інституті інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) як знак товарів та послуг в Україні.
Полк "Азов" як правовласник суворо забороняє суб'єктам господарської діяльності будь-якої форми власності друкувати та виготовляти продукцію із зображенням шеврона полку "Азов" або батальйону "Азов" без погодження з командуванням, заявили у пресслужбі військового формування.
Про це повідомила пресслужба військового формування.
У повідомленні йдеться, що Окремий загін спеціального призначення "Азов" згідно з наказом МВС України від 14 листопада 2014 р. №1235 входить до складу військової частини 3057 Національної гвардії України.
Зображення шеврона полку "Азов" офіційно зареєстроване в Українському інституті інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) як знак товарів та послуг в Україні.
Полк "Азов" як правовласник суворо забороняє суб'єктам господарської діяльності будь-якої форми власності друкувати та виготовляти продукцію із зображенням шеврона полку "Азов" або батальйону "Азов" без погодження з командуванням, заявили у пресслужбі військового формування.
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