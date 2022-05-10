"Азов": світ має бачити умови, в яких перебувають поранені захисники Маріуполя, та діяти!

Захисники Маріуполя показали, в яких умовах перебувають поранені бійці, які залишаються на Азовсталі, та закликали світ діяти!
Захисники перебувають у повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів та навіть харчування.
"Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні принципи, за якими ви були створені: врятувати поранених людей, які вже не є комбатантами. Військовослужбовці, яких бачите на фото, та ще сотні на заводі "Азовсталь" - з важкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та весь цивілізований світ. Невже тепер Україна та світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?", – йдеться у повідомленні полку "Азов".
Українські захисники просять негайно евакуювати поранених військовослужбовців на контрольовані території України, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд.
Захисники перебувають у повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів та навіть харчування.
"Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні принципи, за якими ви були створені: врятувати поранених людей, які вже не є комбатантами. Військовослужбовці, яких бачите на фото, та ще сотні на заводі "Азовсталь" - з важкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та весь цивілізований світ. Невже тепер Україна та світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?", – йдеться у повідомленні полку "Азов".
Українські захисники просять негайно евакуювати поранених військовослужбовців на контрольовані території України, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд.
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