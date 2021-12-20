Ажіотажний попит на відпочинок в Туреччині

14:03 27 липень Київ, Україна

З моменту відкриття кордонів Туреччини заполонили туристи з України, тільки за два тижні блакитний берег Анталії відвідали близько 30 тисяч українців.

Про це розповів посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю

"Межі відкрилися в кінці червня, а більшість рейсів почалися 1 липня. Так що ми говоримо тільки про період в два-три тижні, за які ми змогли відновити ці зв'язки. Проте, я можу сказати, що картина - дуже позитивна. На даний момент кожен день більше, ніж 20 літаків з туристами з України приземляються в Туреччині. Тільки в Анталью за перші два тижні липня прибули понад 30 тисяч українців ", - сказав Гюльдере.

Посол також розповів про заходи безпеки, що вживаються Туреччиною для того, щоб уникнути поширення коронавируса серед туристів.

"Ми розробили унікальну і прогресивну систему сертифікації безпечного туризму , яка має сотні критеріїв, серед яких гігієна пасажирів, транспортних засобів, готелів, безпеку пляжів, соціальне дистанціювання. На даний момент у нас напрацьовано дуже хороший досвід для туристів, які приїжджають. У нормальних умовах для того, щоб мати додатковий простір для себе, треба платити гроші. А тепер правила соціального дистанціювання забезпечують кожному це додатковий простір безкоштовно ", - пояснив він.

Посол також додав, що ні від кого з українських туристів не чули відгуків про проблеми. При цьому у тих, хто приїжджає в країну вимірюють температуру.