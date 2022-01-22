Ажіотаж на польському кордоні: заробітчани і студенти повертаються в Європу

13:00 07 травень Київ, Україна

Перша черга травневих свят закінчилася і студенти іноземних ВНЗ і "заробітчани" повертаються до своїх звичних справ. На польсько-українському кордоні утворилися кілометрові пробки.



Значна частка автомобілів скупчилася в пункті пропуску Шегині, також черга утворилася в пункті пропуску Краковець. За прогнозами прикордонників, до вихідних черги зникнуть.



У чергах українці очікують по 8-10 годин. Як говориться в сюжеті, люди масово повертаються на роботу в країни Європи після свят.



Як відзначають прикордонники, прискорити пропуск не можна через карантинні заходи, обидві сторони витрачають більше часу на оформлення через температурний скринінг і перевірки документів.