Ажіотаж на польському кордоні: заробітчани і студенти повертаються в Європу

Перша черга травневих свят закінчилася і студенти іноземних ВНЗ і "заробітчани" повертаються до своїх звичних справ. На польсько-українському кордоні утворилися кілометрові пробки.
Значна частка автомобілів скупчилася в пункті пропуску Шегині, також черга утворилася в пункті пропуску Краковець. За прогнозами прикордонників, до вихідних черги зникнуть.
У чергах українці очікують по 8-10 годин. Як говориться в сюжеті, люди масово повертаються на роботу в країни Європи після свят.
Як відзначають прикордонники, прискорити пропуск не можна через карантинні заходи, обидві сторони витрачають більше часу на оформлення через температурний скринінг і перевірки документів.
Значна частка автомобілів скупчилася в пункті пропуску Шегині, також черга утворилася в пункті пропуску Краковець. За прогнозами прикордонників, до вихідних черги зникнуть.
У чергах українці очікують по 8-10 годин. Як говориться в сюжеті, люди масово повертаються на роботу в країни Європи після свят.
Як відзначають прикордонники, прискорити пропуск не можна через карантинні заходи, обидві сторони витрачають більше часу на оформлення через температурний скринінг і перевірки документів.
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